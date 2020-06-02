حاكم نيويورك ينتقد ترامب مجددا: يبتعد عن سبب الاحتجاجات ويركز على وقف النهب

وجّه أندرو كومو،

حاكم ولاية نيويورك ، بعض الكلمات القاسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن عقد الأخير مؤتمرا صحفيًا مفاجئًا أمس، الاثنين، للتأكيد على حكام الولايات باستخدام القوات التابعة للحرس الوطني لحفظ الأمن، أو فعل ذلك بنفسه إن لم يفعلوا. أندرو كومو،











وقال الحاكم كومو، خلال لقائه على شبكة "سي إن إن" الإخبارية تعليقًا على كلمة ترامب أمس: "إن المتظاهرين أنفسهم كانوا يشيرون إلى نقطة صحيحة للغاية وهي أن نستيقظ على أمريكا، التي تقتل الناس على أساس لون بشرتهم، وإنها قضية حقيقية".





















وتابع كومو: "يريد الرئيس أن يجعله برنامجا تليفزيونيا واقعيا عن الله والوطن، ينشر قوات الجيش ثم يذهب إلى الكنيسة ويرفع إنجيلًا. نعم، نحن نفهم من الذي يحاول مخاطبتهم، والقاعدة التي يحاول الالتقاء بها مع نشر قوات الجيش وإعلان إيمانه بالله وهو يحمل إنجيلًا". ولم يضيع الحاكم كومو أي وقت مساء أمس للرد على المؤتمر الصحفي المثير للجدل للرئيس ترامب،









ووجهت انتقادات شديدة للرئيس ترامب أثناء توجهه إلى كنيسة سان جون "يوحنا" القريبة من البيت الأبيض بعد المؤتمر الصحفي، حيث اتهم البعض الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين السلميين لإخلاء الطريق أمام ترامب. وعلق كومو قائلا: "كان من السهل سماع أصوات القنابل المسيلة للدموع".









وأضاف الحاكم كومو أن "ما فعله الرئيس ترامب أمس هو إخلاء الطريق كي يتمكن من التقاط صورة لمشيه إلى الكنيسة من أجل فرصة لالتقاط الصورة. هذه الأفعال كانت مخزية. لقد كانت مخزية حقًا".









وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها الحاكم كومو الرئيس ترامب خاصة في تعامل الإدارة الأمريكية مع المتظاهرين. وفي مقابلة مع MSNBC قال كومو إن البيت الأبيض يحاول الخلط بين المتظاهرين ومرتكبي الجرائم".









وقال الحاكم كومو: "ليس هناك شك في أن ما يحاول الرئيس القيام به هنا هو تحويل الانتباه إلى اللصوص بدلًا من سبب الاحتجاج الأساسي وهو عنصرية الشرطة، وهذا سبب الغضب الحقيقي، إنهم يريدون أن يفعلوا ذلك بشأن النهب والمجرمين بدلًا من التركيز على حادث القتل. هذا ما يحاولون القيام به".









واختتم حديثه قائلا:" في نيويورك ، لدينا احتجاجات كبيرة ولدينا أشخاص، على ما أعتقد، يستغلون الاحتجاج".







