حمل أمامها "ترامب" الكتاب المقدس.. تعرف على كنيسة الرؤساء في واشنطن

حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ قليل الكتاب المقدس، من أمام كنيسة وإبراشية القديس يوحنا، متعهدا بالحفاظ على الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا:"لدينا بلد عظيم".





ووقف ترامب خارج الكنيسة المغلقة، والتي تعرضت لبعض التلفيات ، أمس الأول، الأحد؛ بسبب أعمال الشغب في العاصمة واشنطن نتيجة احتجاجات تبعت مقتل مواطن من ذوي البشرة الداكنة على يد عناصر من الشرطة الأمريكية.





كنيسة الرؤساء





الكنيسة- التي تعرف بكنيسة الرؤساء- تعرضت لحريق محدود، الأحد، وتقع في Lafayette Square ، هي كنيسة تاريخية، وصممها بنجامين لاتروب وتقع في شارع Sixteenth Street و H Street NW في واشنطن العاصمة .عبر ميدان لافاييت المواجه للبيت الأبيض.





وزار الكنيسة غالبية رؤساء الولايات المتحدة على مدار تاريخها، مرة واحدة على الأقل منذ العام 1816، فور بنائها، بدءًا من جيمس ماديسون.





ومنذ إنشائها في عام 1815 حتى اليوم، كانت كنيسة القديس يوحنا رمزًا قويًا للإيمان في قلب عاصمة أمريكا. تم تصميمها من قبل المهندس المعماري الشهير بنيامين هنري لاتروب لخدمة الأسقفية في المجتمع السكني المتنامي في الأحياء في الطرف الغربي من واشنطن.





وتم وضع حجر الأساس في 14 سبتمبر 1815. وعقدت أول خدمة في 27 أكتوبر 1816 ، وتم اعتماد خدمة الكنيسة في 27 ديسمبر 1816. بدءًا من جيمس ماديسون ، حتى الوقت الحاضر، كما جرى تأسيس دار للأيتام عام 1868 لخدمة أطفال الحرب الأهلية .





جرس الكنيسة





يزن الجرس في برج الكنيسة ما يقرب من 1000 رطل (نحو 454 كيلو جرام)، وصبه جوزيف بول ريفير ، في مسبكه في بوسطن في أغسطس 1822 ، وتم تثبيته في 30 نوفمبر 1822. وأذن الرئيس جيمس مونرو بمبلغ 100 دولار من الأموال العامة لشرائه ، كما كان بمثابة جرس إنذار للأحياء والمباني العامة على مقربة من الكنيسة.





وتحتوي الكنيسة أيضًا على 25 نافذة تاريخية من الزجاج الملون، تم تصميمها وإنتاجها من قبل شركة لورين للزجاج الملون من شارتر، فرنسا. وتم دفع ثمنها في عام 1883 ، وتم تثبيتهم من 1883-1885.





وتصور تلك النوافذ، مشاهد من حياة يسوع ، ومشاهد من إنجيل القديس يوحنا ، الذي سميت الكنيسة باسمه.





وتعتبر النافذة الزجاجية المركزية على المذبح عرضًا فريدًا للعشاء الأخير. يُرى من خلاله التلاميذ على جانبي طاولة طويلة ، مع المسيح (الشكل المركزي في الطرف الآخر من الطاولة)، ويميل القديس يوحنا على كتفه.





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