في تحدٍّ واضح للمتظاهرين.. ترامب يقوم بجولة سيرا على الأقدام أمام البيت الأبيض

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، جولة، سيرا على الأقدام بالقرب من البيت الأبيض ، رفقة عدد من مساعديه، في تحدٍّ واضح للمتظاهرين.





وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الاحتجاجات والتحركات التي تشهدها الولايات المتحدة ، يقودها إرهابيون محليون.





ووصف ترامب ما تتعرض له الولايات المتحدة هذه الأيام من اعمال سلب ونهب ، بالجريمة ضد الإنسانية.





وأضاف ترامب: "العديد من حكام الولايات فشلوا في حماية مواطنيهم من هجمات العصابات واللصوص".





وأعلن ترامب عن إصدار أوامر رئاسية لوقف التخريب والدمار الذي تتعرض له الولايات المتحدة الأمريكية.





وأوضح: "سأتخذ قرارا بنشر الجيش؛ في حالة تصاعدت الأمور، لضبط النظام بسرعة".