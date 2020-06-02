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أخبار العالم

في تحدٍّ واضح للمتظاهرين.. ترامب يقوم بجولة سيرا على الأقدام أمام البيت الأبيض

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:16 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، جولة، سيرا على الأقدام بالقرب من البيت الأبيض، رفقة عدد من مساعديه، في تحدٍّ واضح للمتظاهرين. 

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الاحتجاجات والتحركات التي تشهدها الولايات المتحدة، يقودها إرهابيون محليون. 

ووصف ترامب ما تتعرض له الولايات المتحدة هذه الأيام من اعمال سلب ونهب، بالجريمة ضد الإنسانية. 

وأضاف ترامب: "العديد من حكام الولايات فشلوا في حماية مواطنيهم من هجمات العصابات واللصوص". 

وأعلن ترامب عن إصدار أوامر رئاسية لوقف التخريب والدمار الذي تتعرض له الولايات المتحدة الأمريكية. 

وأوضح: "سأتخذ قرارا بنشر الجيش؛ في حالة تصاعدت الأمور، لضبط النظام بسرعة". 
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