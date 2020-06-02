خلاف على ملكية حائط.. إصابة عامل بخرطوش في مشاجرة بسوهاج





الشرطة انتقلت الي مكان الواقعة والقت القبض علي المتهم، وتم ضبط بندقية خرطوش بحوزته، وتم إحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق.





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كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بورود بلاغ بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز، انتقل إلي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، تبين من التحريات أن المشاجرة بين كل من "وليد.ع" 27 عامًا، "كمال. ح" 25 عامًا عامل مصابًا برش خرطوش متفرق بالجسم، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي.





تم ضبط المتهم وبحوزته "بندقية خرطوش"، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات على ملكية حائط مشترك بين منزليهما.