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حوادث

بسبب لهو الأطفال..قتل عامل وإصابة ٣ آخرين في مشاجرة بسوهاج

الجمعة 29/مايو/2020 - 10:42 ص
صدى البلد
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خالد رياض
سيطرت قوات الشرطة بسوهاج، علي مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء بدائرة مركز المراغة بسوهاج، بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة. 

وأسفرت الاشتباكات عن مصرع عامل وإصابة ٣ آخرين بطعنات، وألقت الشرطة القبض على الطرفين وتم نقل المصابين والجثة لمستشفي المراغة والمستشفى الجامعي.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بنشوب مشاجرة بين كلًا من :طرف أول "محمد. ا. ا" ٤٥ عاما عامل "جثة هامده" أثر إصابته بجرح طعني بالظهر وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي، و"عبد الباسط. ح. ا" ٤٣ عاما عامل مصابًا بجرح طعني عميق بالصدر من الناحية اليسري وجروح بفروة الرأس، "السيد. م. ا" ٥٠ عاما موظف مصابًا  بجرح قطعي بفروة الرأس، "أحمد. ا. ا" ٤٣ عاما عامل، مصابًا بجروح متفرقة بالجسم، تم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي. 

وطرف ثان  "خلف. م. ا" ٣٤ عاما عامل، "الباشا. م. ا" ٤١ عاما عامل، الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفى المشاجرة، وبسؤال المصابين من الطرف الأول إتهموا الطرف الثاني بالتعدي عليهم بالضرب، مما أدي لوفاة الأول وإصابتهم، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال. 

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق 
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