مقتل مقاول في مشاجرة بالرصاص لخلاف على قطعة أرض بسوهاج

استقبل مستشفي طهطا العام بسوهاج ، مقاول أنفار جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري في الصدر، في مشاجرة مع آخر بسبب خلاف علي قطعة ارض زراعية.

أخطرت النيابة العامة للتحقيق، وألقت الشرطة القبض علي المتهم، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مامور مركز شرطة طهطا بورود بلاغ باطلاق اعيرة نارية بقرية الجبيرات، ووجود متوفي.

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انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص مقتل "محمد..ا.ح" 32 عاما مقاول انفار متأثرا بإصابته بطلق ناري بالصدر، وتبين من التحريات ان وراء الواقعة "أحمد. ص” ٣٥ عاما يقيم بذات الناحية.

حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.