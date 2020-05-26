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حوادث

بسبب خلافات الجيرة.. إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسوهاج

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:45 م
صورة أرشيفية - مشاجرة
صورة أرشيفية - مشاجرة
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خالد رياض
شهدت منطقة القرية بطما شمال سوهاج، مشاجرة أصيب فيها 5 أشخاص بسبب خلافات الجيرة، تم القبض علي طرفي المشاجرة، ونقل المصابين للمستشفي للعلاج.


وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد أحمد شمندي مأمور مركز شرطة طما بيفيد نشوب مشاجرة بمنطقة القرية، وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من حسن عطيه، ٦٠ عاما  مصابا بجرح قطعي بالرأس، محمد عطيه، ٦٢ عاما، مصابا بجرح قطعي بالرأس، محمد حسن عطيه ،٣٠ عامًا، مصابا بجرح قطعي بالراس، عمر عطيه، ٥٣ عاما، مصابا بكدمات بالوجه، حسن حسني علي، ٥٠ عاما، بكدمة بالرأس والساعد الأيمن.


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وجرى ضبط طرفي المشاجرة، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

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