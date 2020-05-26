بسبب خلافات على الجيرة والأرض.. مصرع 3 وإصابة 9 آخرين في مشاجرتين بسوهاج





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بنشوب معركة بقرية كوم بدر دائرة مركز طهطا، ين عائلتين بسبب الخلافات على قطعة أرض زراعية نتج عنها مصرع 3 أشخاص، وإصابة شخصين من كلا الطرفين، تم القبض على المتهمين والسيطرة على الاشتباكات.





وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى طهطا العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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وشهد مركز طما وقوع مشاجرة بنزلة الدويك بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة كل من علي حسن، وفريدة محمدين، اسلام سراج، وسراج حارس، محمد عبد العزيز، وياسين محمود، محمد هاشم، مصابين بكسور وجروح متفرقة، بسبب خلافات الجيرة.

تم تحرير المحاضر اللازمة ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.