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ديني

ما هي حدود العلاقة بين الزوجة وأخوة زوجها.. دار الإفتاء توضح

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:00 ص
حدود العلاقة بين
حدود العلاقة بين الزوجة واخوة زوجها.. دار الإفتاء توضح
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يارا زكريا
ما حدود العلاقة بين الزوجة واخوة زوجها، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أخو الزوج ليس محرما لزوجة أخيه، فتكون العلاقة معه في حدود الإحترام والعادات والتقاليد الموافقة للشرع في داخل هذه الأسرة.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء أن أخو الزوج يعد أجنبيًا عن زوجة أخيه، وبالتالي لا تنكشف عليه بدون حجاب، ولا يجوز بينهما الخلوة إلى غير ذلك من الأمور المتعارف عليها شرعًا.


حكم إقامة الزوجة في بيت أهل زوجها المسافر: 

أكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء أن وجود الزوجة في بيت أهل زوجها الغائب، مع كون إخوته في سن المراهقة، لا بأس به ما دام لا يوجود خلوة أو كشف للعورات أو نحوه.

واَوضح ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: "ما حكم بقاء الزوجة في بيت عائلة زوجها وهو غائب مع وجود إخوته المراهقين؟" أن قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ لَكُم مِن نسائكُم حقًّا، ولنسائكِم عليكُم حقًّا"، رواه ابن ماجه يدل على أن ثمة حقوق للزوج على زوجته وكذلك لها عليه، ومما له عليها: حقُّ تدبير المعيشة بالمعروف، حقُّ إصلاح حال الزوجة عند خوف نشوزها، حقُّ الاستمتاع بغير إضرار، فضلًا عن حفظُ مال الزوج وكتمُ أسراره وألا تُدخل بيته أحدًا بغير إذنه.

ونبه أمين لجنة الفتوى أنه ينبغي للزوجين أن يتفاهما في مثل هذه الأمور ويراعي كل منهما ظروف الآخر ويحرصا على ما فيه المصلحة في حدود الشرع والعرف.


حكم الجمع بين أبناء الزوج وبنات الزوجة في مسكن واحد:

أعيش مع زوجي وبناتي من زيجة سابقة، وأبنائه من الزيجة السابقة، وهم في المرحلة الثانوية، فهل هذا جائز شرعًا؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك في فتوى مسجلة له عبر صفحة الإفتاء المصرية. 

ورد "فخر" إن الأولاد والبنات في هذه الحالة ليسوا إخوة، فليس بينهم محرمية، وجميعهم في المرحلة الثانوية، وفي هذه الحالة، فإن عليها التفرقة بينهم في المسكن، فتقيم بناتها مع جدتهن لأمهن، فإن لم تجد فتذهب الحضانة للخالة، فإن لم تجد فعليهن أن يعدن لأبيهن كي يعشن معه.


وشدد على ضرورة ذلك قائلًا إنه في حال انتفت كل تلك الحلول، فلابد عليها أن تأخذ مسكنين، مسكن لها وزوجها وأبنائه، ومسكن آخر لبناتها، مع الحفاظ على رعايتهن، أما إقامة الأولاد والبنات وهم ليسوا إخوة في نفس المسكن، فهذا ليس صائبًا.


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