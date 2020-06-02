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أصل الحكاية

لجأ إليه ترامب وبوش.. معلومات عن المخبأ السري لرؤساء أمريكا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:36 م
الرئيس بوش بالمخبا
الرئيس بوش بالمخبا السري أثناء هجمات 11 سبتمبر
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عبدالله قدري
تحت ضغط تصاعد الاحتجاجات في الولايات المتحدة واقتراب المتظاهرين من البيت الأبيض، تنديدًا بمقتل رجل أسود يدعى جورج فلويد على يد ضابط شرطة، اضطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلة 29 مايو إلى الاختباء في "مركز عمليات الطوارئ" بالجناح الشرقي في البيت الأبيض، وهي الغرفة الأكثر أمانًا بالبيت الأبيض، بعد أن أصبح المتظاهرون على بُعد أمتار من البيت الأبيض. 

"صدى البلد" يرصد في هذه السطور ماهية هذه الغرفة.. ومتى يلجا إليها الرؤساء..  

القبو المحصن

هو مكان سري تحت الأرض، يختبيء به الرؤساء ومستشاري البيت الأبيض في حالة الكوارث والأزمات والحروب، وهو يقع تحت الجناح الشرقي للبيت الأبيض، ومزود بأجهزة اتصالات ومراقبة، تتيح لقادة البيت الأبيض مراقبة الأوضاع عن بعد واتخاذ القرارت من دون ضغوط.

ولم يكن ترامب الرئيس الأمريكي الوحيد الذي لجأ إلى هذا المخبأ، فقد لجأ إليه الرئيس الأسبق جورج بوش، أثناء هجمات 11 سبتمبر الإرهابية عى برج التجارة العالمي والبنتاجون.

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متى تم تشييد القبو المحصن؟

حسب "سكاي نيوز"، بُني أول مخبأ للبيت الأبيض خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك بهدف حماية الرئيس الأمريكي الراحل فرانكلين روزفلت، والعاصمة واشنطن من أي ضربات جوية من خصوم الولايات المتحدة في الحرب.

ويقول موقع البيت الأبيض إن هذا القبو قادر على تحمل ضربة نووية، بفضل تحصيناته المنيعة.
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