مش بكترتها.. استشاري مناعة يكشف عن التأثير السلبي للفيتامينات

قال الدكتور أشرف عقبة ، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بجامعة عين شمس، إن احتياجاتنا الغذائية من البروتينات والدهون و المكملات الغذائية محددة ولها نسب في الجسم، معقبًا: "مش بكترها".









وتابع الدكتور أشرف عقبة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة Ten الفضائية، أنه ينصح بعدم تناول الفيتامينات الدوائية وفقًا لأعداد محدودة وباستشارة طبيب.





وأضاف أنه حتى الكثرة في تناول العناصر الغذائية التي تحتوي على فيتامين س لن يستفيد منها الجسم لانه يتخلص منها في حالة عدم الاحتياج إليها، لذلك كل شيء بشكل محدد ومقنن هو الأفضل على الإطلاق.



