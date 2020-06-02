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توك شو

مش بكترتها.. استشاري مناعة يكشف عن التأثير السلبي للفيتامينات

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:29 م
استشاري مناعة يكشف
استشاري مناعة يكشف عن التآثير السلبي للفيتامينات
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بجامعة عين شمس، إن احتياجاتنا الغذائية من البروتينات والدهون والمكملات الغذائية محددة ولها نسب في الجسم، معقبًا: "مش بكترها".


وتابع الدكتور أشرف عقبة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة Ten الفضائية، أنه ينصح بعدم تناول الفيتامينات الدوائية وفقًا لأعداد محدودة وباستشارة طبيب.

وأضاف أنه حتى الكثرة في تناول العناصر الغذائية التي تحتوي على فيتامين س لن يستفيد منها الجسم لانه يتخلص منها في حالة عدم الاحتياج إليها، لذلك كل شيء بشكل محدد ومقنن هو الأفضل على الإطلاق.

وذكر أن الفيتامينات لها احتياجات تتغير بتغير ظروف وحالة كل شخص، بمعنى أن كل فئة أو فترة عمرية تختلف الحاجة إلى الفيتامينات من جسم لآخر وليس بنفس النسب.
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