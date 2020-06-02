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منوعات

عادة شائعة مرتبطة بـ الموبايل تؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب.. انتبه إليها

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:14 م
عادة شائعة مرتبطة
عادة شائعة مرتبطة بـ الموبايل تؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب
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هدير علاء
حذر بحث علمي جديد من أن التحديق في شاشة الهاتف المحمول أو جهاز التابلت مثلًا في وقت نومك المفترض يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب مع مرور الوقت.

وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن تجارب صينية تشير إلى أن انبعاثات الضوء الأزرق الضارة الصادرة من الهاتف المحمول ليلًا تثير أو تحفز "آلية عصبية غامضة"، مما يؤدي إلى حدوث تغيرات سلوكية.

ووجد الباحثون القائمون على هذه الدراسة بجامعة "Hefei" في الصين أن فئران التجارب التي تعرضت للضوء الأزرق لمدة ساعتين كل ليلة على مدى ثلاثة أسابيع بدأت تظهر سلوكًا شبيهًا بالاكتئاب، لكن بعد حجب إشارات المخ التي يثيرها الضوء الأزرق ليلًا، لم تعد التغيرات السلوكية تظهر على الفئران.


يذكر أن المصادر الاصطناعية للضوء الأزرق تشمل على سبيل المثال مصابيح الفلورسنت وشاشات الكمبيوتر والهواتف الذكية وشاشات أجهزة التابلت.

وأشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن الهوس بالهواتف الذكية وزيادة التعرض لهذا الضوء الاصطناعي أدى إلى حدوث خلل في أنماط النوم الطبيعية، وهو ما قد يؤدي إلى الإصابة بمشاكل نفسية.


ووفقًا للفريق القائم على الدراسة، فإن التعرض المفرط للضوء الاصطناعي ليلًا، سواء من التلوث الضوئي أو الأجهزة الإلكترونية، يرتبط بأعراض اكتئابية؛ ولاحظ الباحثون أن تطور السلوك الشبيه بالاكتئاب لدى فئران التجارب بالمختبر استغرق ثلاثة أسابيع، وتم قياسه بناءًا على تراجع سلوك الهروب لديها وكذلك تراجع تفضيلها للسكر.

وأفاد الباحثون بأن هذه السلوكيات يمكن أن تستمر لمدة ثلاثة أسابيع إضافية على الأقل بعد نهاية التجربة.
عادة شائعة مرتبطة بـ الموبايل تؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب.. انتبه إليها
عادة شائعة مرتبطة بـ الموبايل تؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب.. انتبه إليها
عادة شائعة مرتبطة بـ الموبايل تؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب.. انتبه إليها
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عادة شائعة مرتبطة بـ الموبايل تؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب.. انتبه إليها