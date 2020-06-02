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تعليم

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان يعلن خطته التدريبية لشهر يونيو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:07 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدر أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية عن بعد لشهر يونيو ٢٠٢٠، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

أوضحت الدكتورة منى أبوهشيمة مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات أن المركز يسعى لتطوير البرامج التدريبية لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة ولتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية كل وفق تخصصه.

ويتم عقد البرامج التدريبية عبر برنامج Zoom لمدة يومين بواقع ١٠ ساعات تدريبية لكل برنامج، واشتملت الخطة التدريبية على البرامج الآتية:
1- دورة سلوكية المهنة يومي  13-14 يونيو، ويحاضر بها الدكتور سعيد عبد المعز أستاذ مناهج وطرق التدريس بكلية التربية.

2- أساليب التدريس الحديثة يومي 15-16 يونيو، ويحاضر بها الدكتور محمد سلامة أستاذ مساعد مناهج و طرق التدريس بكلية التربية.

3- معايير الجودة في العملية التعليمية يومي 17-18 يونيو، ويحاضر بها الدكتورة دعاء عبد الكريم أستاذ مناهج وطرق تدريس اللغة الألمانية ونائب مدير وحدة ضمان الجودة بكلية التربية.
 
4- التفكير الإبداعي يومي 20-21 يونيو، ويحاضر بها الدكتور كرم مسعد أستاذ مساعد بكلية التربية الفنية.
 
5- الذكاء الإصطناعى يومي 22-23 يونيو، ويحاضر بها الدكتور محمد ماهر المدرس بكلية العلوم.

6- تأهيل الشباب للريادة والابتكار يومي 24-25 يونيو، يحاضر بها الأستاذة الدكتورة عبير إبراهيم أستاذ تكنولوجيا طباعة المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية.

7- أمن البيانات والمعلومات على الانترنت يومي 27-28 يونيو، ويحاضر بها  الدكتور أيمن حجاج أستاذ مساعد بكلية التكنولوجيا والتعليم.

8- مكافحة الفساد والتعريف به يومي 29-30 يونيو، ويحاضر بها الدكتور السيد فتوح استاذ مساعد مناهج وطرق التدريس بكلية التربية. 

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