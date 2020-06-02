كل ما تريد معرفته عن ضوابط تقييم أبحاث طلاب التعليم الفني .. تفاصيل

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن هناك ضوابط واضحة يتم على اساسها تقييم ابحاث طلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفني ، التي تم تسليمها على منصة ادمودو.





حيث قال نائب وزير التعليم في خطاب رسمي ارسله للمديريات ، أن هذه الضوابط تتمثل هذه الضوابط فيما يلي :





تقوم المدرسة بإعداد ملف اكسل لطلاب كل فصل نقل بالمدرسة بحيث يحتوي كل سجل على البيانات الاتية : الرقم التعريفي للطالب المدرسة – التخصص – الفصل الدراسي – بالاضافة إلى خنانة تسجيل نتيجة التقييم (اجتاز او لم يجتاز)





ويطبع مدير المدرسة الاكواد الخاصة بكل فصل لكل تخصص ويرسل بكل سرية مه ملف الاكسل الذي يحتوي على الرقم التعريفي لطلاب كل فصل إلكترونيا إلى مدير عام التعليم الفني بالمديرية أو يدويا إذا تعذر الامر ، مع التأكيد على نوعية المرحلة (صناعي -زراعي –تجاري-فندقي- مزدوج) ، واسم المدرسة والتخصص ورابط الفصل مع مراعاة عدم اختلاط الاكواد والحفاظ عليها جيدا .





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ويقوم مدير عام التعليم الفني بالمديرية بتشكيل فريق عمل كنترول بالمديرية لكل من ننوعيات التعليم الفني ، وتكون مهامه اختيار المقيمين من معلمي أو موجهي التخصصات الفنية وتوزيع أكواد فصول تخصصات مدارس التعليم الفني عليهم.





ويرسل مدير عام التعليم الفني بالمديرية ملف الاكسل الذي يحتوي على بيانات الفصل إلى المعلم أو الموجه الذي تم اختياره لتقييم في نفس التخصص من مدرسة أخرى في مركز أو محافظة أخرى.





وينضم هذا المعلم المقيم من خلال الرابط إلى الفصل الافتراضي على منصة ادمودو الذي سيقوم بإستعراض أبحاث طلابه وتقييمها حسب المعايير المعلنة للبحث





وعلى المعلم المقيم أن يحمل كل الابحاث لكل الطلاب في مجلد على جهاز الكمبيوتر الخاص به ، ويقيم بحث كل طالب من طلاب الفصل ، ويضع النتيجة في اكسيل شيت امام كل طالب (اجتاز او لم يجتاز)



