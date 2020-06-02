لهدف إنساني.. سيدة صماء تصمم كمامات شفافة وتتلقى مئات الطلبات

تمكنت سيدة بريطانية صماء من تصميم أقنعة للوجه أو كمامات تمتاز بوجود جزء شفاف فوق منطقة الفم لمساعدة الصم على التواصل بفعالية عن طريق قراءة الشفاه، ولاقت فكرتها إقبالًا كبيرًا، لدرجة أنها تلقت مئات الطلبات، من دور رعاية ومن أشخاص صم في منطقتها.





وكانت هذه السيدة "جوستين باتي"، وهي من مدينة "مانشستر" البريطانية، قد لجأت إلى تصميم هذا النوع من الكمامات كي تتمكن هي وابنتها "تيونا"، البالغة من العمر 10 أعوام، من التواصل مع الآخرين بسهولة، حيث أن ابنتها صماء بدورها.





وجاءت هذه الفكرة إلى "باتي"، البالغة من العمر 42 عامًا والتي تعمل مصممة جرافيك، إثر شعورها بالقلق حيال عدم قدرة ابنتها على التواصل مع أصدقائها لدى عودتها إلى المدرسة في حال لم يكن في إمكانها قراءة شفاههم.









ويرتدي زوجها "كارل باتي" بدوره كمامة من هذا النوع؛ ومنذ ظهوره بها عبر منصات التواصل الاجتماعي، جذبت هذه الفكرة انتباه الكثيرين، وتلقت زوجته عددًا كبيرًا من الطلبات على تلك الكمامات، التي تصنعها باستخدام ماكينة خياطة بمنزلها؛ وهي تقوم ببيع الكمامة الواحدة مقابل 5.99 جنيه إسترليني.





وأكد زوجها في تصريح لوسائل إعلام أن "جوستين" لجأت إلى فكرة تصميم هذا النوع من الكمامات في الأساس من أجل ابنتها، لمساعدتها على التواصل أفضل مع المحيطين بها، وليس من أجل كسب المال.





وأشار إلى أنه وزوجته يعملان في الوقت الحالي على إيجاد طريقة لتسريع عملية تصنيع الكمامات لتلبية الطلبات المتزايدة عليها، موضحًا أن الكمامات التي تقوم زوجته بإنتاجها مصممة بحيث تناسب البالغين، ويمكن تعديل مقاسها باستخدام شريط مطاطي، في حين أنها لا تقوم بتصنيع كمامات للأطفال بعد.







