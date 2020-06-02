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مرأة

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل حلوى التراميسو أفضل من المحلات

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:42 م
تراميسو
تراميسو
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لمياء الياسين
هل أطفالك يعشقون تناول الحلويات يمكنك تحضيرها في المنزل بمكونات متاحة من مطبخك وتكلفة أقل، إليكِ طريقة تحضير حلوى التراميسو للشيف إلهام فتحي: 

المقادير لتحضير حلوى التراميسو:

نصف سكر بودرة
5 ملاعق شوكولاتة مبشورة
5 ملاعق جبن كريمي
نصف كوب كريمة
علبة بسكويت
1/4 ملعقة صغيرة قرفة
كوب من الفواكه المجففة

طريقة التحضير حلوى التراميسو : 

في المضرب الكهربائي أخفقى الجبن الكريمي وضعي السكر والقرفة والكريمة واخفقيها جيدًا.

في طبق التقديم ضعي البسكويت ثم أضيفى الجبن الكريمي ثم طبقة من الفواكه المجففة، عليك تكرار نفس الطبقات مرة أخرى، ثم ضعي الوعاء في الثلاجة لمدة ساعة أخرجي الوعاء من الثلاجة وزيني حلو التراميسو بالشوكولاتة. 
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