تعرف على كيفية التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالفيوم

عقد محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم إجتماع مع مديري الإدارات التعليمية ومسئولي التعليم الابتدائي ورياض الأطفال ومركز المعلومات والإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بقاعة المسرح بديوان المديرية، وذلك بشأن التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال على مستوى محافظة الفيوم، خلال ال٢٤ ساعة الماضية.





روابط التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

أولا: رابط التقديم لرياض الأطفال (رسمى لغات)

https://forms.gle/hGjFXhsxJ3ypP9Vv6





ثانيا : رابط التقديم لرياض الأطفال (عربى)

https://forms.gle/y3sVA8R3xz9hcSYV9





ثالثا : رابط التقديم للصف الأول الابتدائي

http://Emis.gov.eg