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اقتصاد

بقيمة تتراوح ما بين قرشين إلى 5 قروش.. ارتفاع الدولار بختام التعاملات

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:51 م
دولارات
دولارات
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علياء فوزي
سجلت أسعار صرف الدولار بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020 ارتفاعا يتراوح مابين قرشين إلى 5 قروش، فى عدد البنوك العاملة فى مصر.

وصل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.92جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع مسجلا ارتفاع بقيمة 5 قروش مقارنة 15.87 جنيه للشراء و 15.97 جنيه للبيع فى المنتصف.

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وواصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاعا بقيمة قرشين فى بنوك ( الاهلى الكويتى بيريوس،المصرف المتحد ،الاسكان و التعمير، العربى الافريقى، المصرى الخليجى ، البنك التجارى الدولى CIB، قناة السويس، ، المصرى للتنمية الصادرات ،مصر ايران ، اتش اس بى سى HSBC ، الاستثمار العربى، ، البركة نحو 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع مقارتة 15.91 جنيه للشراء و 16.01 جنيه للبيع بمنتصف التعاملات.

ووصل سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.91جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.91جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع .

و استقر سعر صرف الدولار فى المصرف العربى الدولى و بنك عودة نحو 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.

و استقر الدولار فى بنوك كريدى اجريكول و الكويت الوطنى NBK، التنمية الصناعية نحو 15.91 جنيه للشراء و 16.01 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 15.86 جنيه للشراء و15.99جنيه للبيع .

واستقر سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 15.77جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع.
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