بقيمة تتراوح ما بين قرشين إلى 5 قروش.. ارتفاع الدولار بختام التعاملات

وواصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاعا بقيمة قرشين فى بنوك ( الاهلى الكويتى بيريوس،المصرف المتحد ،الاسكان و التعمير، العربى الافريقى، المصرى الخليجى ، البنك التجارى الدولى CIB، قناة السويس، ، المصرى للتنمية الصادرات ،مصر ايران ، اتش اس بى سى HSBC ، الاستثمار العربى، ، البركة نحو 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع مقارتة 15.91 جنيه للشراء و 16.01 جنيه للبيع بمنتصف التعاملات.



