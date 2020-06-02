بنك عودة يعفي العملاء الجدد من رسوم إصدار البطاقات.. اعرف الأسباب





كشف محمد بدير ، العضو المنتدب لبنك عودة- مصر؛ عن أن تلك الإجراءات تعزز مبادرة الشمول المالي التي ينفذها البنك المركزي المصري ، معتبرا أن تلك الخطوات تساهم في جذب المزيد من العملاء لـ" عودة- مصر".





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وأضاف "بدير" أن البنك يعمل على خدمات مصرفية مبتكرة ومتغيرة تواكب احتياجات العملاء طبقًا لمستحدثات السوق المصري و العالمي.





أوضح " بدير" أن العميل سيحصل علي هذا العرض بمجرد تفعيله لبطاقته الائتمانية وإجراء معاملة واحدة قبل نهاية أغسطس المقبل.





حدد " بدير" البطاقات الائتمانية المعفاة من الرسوم من بينها بطاقات " ماستر كارد الكلاسيكية، شاين للسيدات، تيتانيوم، بلاتيتنيوم".



