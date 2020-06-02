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اقتصاد

بنك عودة يعفي العملاء الجدد من رسوم إصدار البطاقات.. اعرف الأسباب

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:15 م
محمد بدير
محمد بدير
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محمد يحيي
قرر بنك عودة- مصر، برئاسة محمد بدير؛ إلغاء رسوم إصدار البطاقات الائتمانية السنوية الجديدة للعملاء الجدد وبالإضافة لرسوم التجديد ؛  اعتبارا من يونيو الجاري؛ عدا بطاقات World Elite.

كشف محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عودة- مصر؛ عن أن تلك الإجراءات تعزز مبادرة الشمول المالي التي ينفذها البنك المركزي المصري، معتبرا أن تلك الخطوات تساهم في جذب المزيد من العملاء لـ" عودة- مصر".

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وأضاف "بدير" أن البنك يعمل على خدمات مصرفية مبتكرة ومتغيرة تواكب احتياجات العملاء طبقًا لمستحدثات السوق المصري و العالمي.

أوضح " بدير" أن العميل سيحصل علي هذا العرض بمجرد تفعيله لبطاقته الائتمانية وإجراء معاملة واحدة قبل نهاية أغسطس المقبل.

وكشف " بدير" عن إعفاء العملاء من رسوم. إصدار البطاقات شريطة استخدام العميل البطاقة في المشتريات بمبلغ محدد خاص لكل نوع بطاقة.  
حدد " بدير" البطاقات الائتمانية المعفاة من الرسوم من بينها بطاقات " ماستر كارد الكلاسيكية، شاين للسيدات، تيتانيوم، بلاتيتنيوم".

وذكر " بدير" أن محفظة التجزئة المصرفية للبنك خلال الربع الأول من العام الجاري سجلت 8.3 مليون جنيه.
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