بنك عودة يعفي العملاء الجدد من رسوم إصدار البطاقات.. اعرف الأسباب

قرر بنك عودة- مصر، برئاسة محمد بدير؛ إلغاء رسوم إصدار البطاقات الائتمانية السنوية الجديدة للعملاء الجدد وبالإضافة لرسوم التجديد ؛ اعتبارا من يونيو الجاري؛ عدا بطاقات World Elite.
كشف محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عودة- مصر؛ عن أن تلك الإجراءات تعزز مبادرة الشمول المالي التي ينفذها البنك المركزي المصري، معتبرا أن تلك الخطوات تساهم في جذب المزيد من العملاء لـ" عودة- مصر".
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وأضاف "بدير" أن البنك يعمل على خدمات مصرفية مبتكرة ومتغيرة تواكب احتياجات العملاء طبقًا لمستحدثات السوق المصري و العالمي.
أوضح " بدير" أن العميل سيحصل علي هذا العرض بمجرد تفعيله لبطاقته الائتمانية وإجراء معاملة واحدة قبل نهاية أغسطس المقبل.
وكشف " بدير" عن إعفاء العملاء من رسوم. إصدار البطاقات شريطة استخدام العميل البطاقة في المشتريات بمبلغ محدد خاص لكل نوع بطاقة.
حدد " بدير" البطاقات الائتمانية المعفاة من الرسوم من بينها بطاقات " ماستر كارد الكلاسيكية، شاين للسيدات، تيتانيوم، بلاتيتنيوم".
وذكر " بدير" أن محفظة التجزئة المصرفية للبنك خلال الربع الأول من العام الجاري سجلت 8.3 مليون جنيه.