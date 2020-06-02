الأهلي يتصدر تويتر بعد قرارات مجلس الإدارة الحازمة

تصدر النادي الاهلي موقع التواصل الاجتماعي تويتر بسبب القرارات اللتي اتخذها مجلس الادارة اليوم.









اتخذ مجلس ادارة النادي الاهلي 5 قرارات هامة جدا للحفاظ علي حقوق النادي والتصدي للمخالفات في حق النادي وللحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للنادي وردع كل من تسول له نفسه التعدي عليها.













وتفاعل الكثير من الرياضين والاعلاميين ورواد تويتر كالآتى:









غرد الاعلامي "أحمد سعيد" قائلا: ازاي متبقاش أهلاوي.. الأهلي هو المكان الوحيد في العالم التالت اللي بيحترم سكانه.









وقال لاعب الاهلي السابق "شريف عبدالفضيل" : قذيفة جديده من قذائف الخطيب...دائما الاهلي فوق الجميع .









فيما علق رواد تويتر قائلين:





قرار وبيان تاريخي للخطيب ومجلس إدارة الأهلي رغم انه اتأخر كتير لكن ان تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي.. برافو كملوا واحنا معاكم الحقيقة اللي هتفضل ثابتة ان عمر الرؤوس ما هتتساوى وممكن بالفلوس تشتري حاجات كتير وبني آدمين أكتر لكن عمرك ما هتعرف تشتري تاريخ ولا كرامة ولا الأهلي وجمهوره.









المواقف كاشفه والتاريخ لا يتم تزييفه وجمهور الاهلي بيحترم الراجل الذي لا يخاف الا من ربه.









بيان الاهلي هو ..... بيان دولة.. و أعلي من مستوي اي ناد رياضي









كم انت عظيم يا اهلي









الاهلى دا قيمة لسه بدرى اوى لما تعرف تقف على بابه









بدون عصبيه ولا غلط ولا تجاوز ولا قله ادب









رد عظيم من إدارة عظيمة حتي لو ليها كبوات ولكن ادارة الاهلي بقدر وقيمة الاهلي مش بنخرج عن النص مهما كان الخروج عن النص هو السمة السائدة عند الاوباش.









وكان قد اجتمع مجلس إدارة النادي الاهلي اليوم وقرر بالإجماع ما يلي:





1- إلغاء قرار مجلس الإدارة السابق ورفع اسم تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي.









2- مخاطبة السيد وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة.









3- اطلع المجلس على الاعتذار الكتابي المقدم من السيد محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، عما سبق أن صدر منه من تجاوز ومخالفة قرار مجلس الإدارة بمنع السادة أعضاء المجلس والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية من تناول أخبار النادي والملفات المتعلقة بشؤونه على مواقع التواصل الاجتماعي.. وبعد المناقشة ورفض خروج السيد محمد سراج الدين عن تقاليد النادي قرر المجلس قبول اعتذار سيادته منظورًا إليه من صدوره في نطاق أسرة النادي مع توجيه اللوم وإنذاره بعدم تكرار مثل هذا الأمر مستقبلًا.









4- اعتماد ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذي أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التي قضاها مع زملائه في خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق في خطوته المقبلة.









5- اعتماد توصية اللجنة القانونية باتخاذ الإجراءات التالية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للنادي وردع كل من تسول له نفسه للتعدي عليها:





أ‌- التقدم بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة لإزالة أسباب المخالفة بالتعدى على حقوق النادى الأهلي، باعتبار أنه المسؤول عن التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها وفق ما تنص عليه المادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.





ب‌- التقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدى على حق من الحقوق المحمية للنادى الأهلي والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية.





ج‌- إقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادى الأهلي واستثماراته وحقوقه التجارية نتيجة التعدي على لقبه وشعاره والذى يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته.





ازاي متبقاش أهلاوي

الأهلي هو المكان الوحيد في العالم التالت اللي بيحترم سكانه — Ahmed Said (@ahmedsaid) June 2, 2020