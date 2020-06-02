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توك شو

خبير: السيسي حقق نهضة تنموية غير مسبوقة.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:54 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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عادل نصار

أكد إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي والاستثمار، إن الاقتصاد المصري خلال الستة سنوات الأخيرة شهد قفزة كبيرة وتحسنا كبيرا مع الاستقرار الأمني والاقتصادي، مضيفا أن الاقتصاد المصري تحول بشكل كلي خلال فترة حكم الرئيس السيسي وحقق نتائج إيجابية.

 

أضاف مصطفى، في لقاء عبر سكايب، مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن أزمة فيروس كورونا المستجد أثرت على العالم كله ومن ضمنه مصر، متابعا أن الرئيس السيسي عمل نهضة تنموية رهيبة وغير مسبوقة.

وتابع الخبير الاقتصادي والاستثمار، :"مافيش دولة في العالم تقدر تحقق ما حققته مصر في ستة سنوات، برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اتبعته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة ادى لتحسن مؤشرات التنمية".


وأشار الخبير إلى أنه حدث تطور كبير في الناحية الصحية بمصر، والمواطن في صميم التنمية خلال الفترة المقبلة.

  

 

 

 

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