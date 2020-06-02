عمارة الزيادى تنبأ بكورونا..على ربيع يداعب متابعيه بفيديو عبر إنستجرام

نشر الفنان علي ربيع نجم مسرح مصر، فيديو لفيلم من الأفلام القديمة، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق على ربيع على الفيديو قائلًا:" اول واحد تنبأ بالكرونا الفارس عمارا الزيادي ، بس كان اسمو عطر دلوقتي اسمو كحول هات الكحول ياولد #علي_ربيع".









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على صعيد آخر احتفل الفنان على ربيع بعيد ميلاد ابنته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر على ربيع صورة له مع ابنته ملك وعلق عليها قائلا: "عيد ميلاد الميكا كل سنة وانت طيبة وعقبال مليون سنه يا حبيبتي".





يذكر أن شارك علي ربيع في بطولة مسلسل عمر ودياب مع مصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.







