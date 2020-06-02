القرار بيد الحكومة.. وزير الطيران يكشف حقيقة إلغاء العزل الصحي للعائدين من الخارج واستبداله بالمنزلي.. فيديو

نفى المهندس محمد منار وزير الطيران المدني، إلغاء العزل الصحي للعائدين من الخارج واستبداله بالعزل المنزلي، مؤكدا أن هذا القرار غير صحيح بالمرة والقرار ليس من اختصاص وزارة الطيران ولكن بيد مجلس الوزراء.





قال « محمد منار » خلال تصريحات لـ قناة إم بي سي مصر، إنه حدث بعض اللغط في هذا الأمر بإلغاء العزل الصحي للعائدين من الخارج واستبداله بالعزل المنزلي، موضحا أن رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران قال انه من المتوقع إلغاء العزل الصحي للعائدين من الخارج.





وأضاف وزير الطيران المدني، أن قرار إلغاء العزل الصحي للعائدين من الخارج واستبداله بالعزل المنزلي من اختصاصات مجلس الوزراء وليس وزارة الطيران بالتنسيق مع لجنة عليا من وزيرة الصحة والتعليم العالي والإعلام والوزارات المعنية.





وأوضح أن الدولة المصرية ساعدت المصريين بالخارج فى العودة الي وطنهم وهذا الدور لا يتنسى للدولة بشأن أبنائها العالقين في جميع عواصم العالم، مؤكدا أن هناك توجهات لاحضار المواطنين المصريين العالقين .





وأشار إلى أن المطارات تم بها عمل التجديد والإصلاح في المنظومة ورفع كفاءة المطارات في جميع انحاء الجمهورية، مؤكدا أن بعض الشركات حاولت التغلب على ازمة كورونا .