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أخبار البلد

وكيل الصحة بالدقهلية: توفير 54 سريرا مجهزا للأطقم الطبية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:11 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تجهيز أماكن مخصصة لعزل وعلاج الأطقم الطبية بمستشفى صدر المنصورة بسعة ٣٠ سريرا مجهزا بكافة التجهيزات الطبية اللازمة وبأعلى مستوى.

وأضاف أنه يتم تجهيز مكان مماثل بمستشفي المنصورة الدولي بسعة ٢٤ سريرا وسيكون جاهزا بأفضل التجهيزات خلال أيام، كما تم كذلك تخصيص أماكن لغزل الأطقم الطبية المصابة بجميع المستسفيات العامة والمركزية.
 
وأكد أن حماية الأطقم الطبية في هذة المواجهة واجب وأولوية حتي يتمكنوا من استكمال المسيرة  في هذه المواجهة وتقديم الخدمة لأبناء هذا الوطن الغالي ونسأل الله عز وجل أن نتخلص قريبا من هذا الوباء.
 
 وقدم مكي الشكر لكافة الأطقم الطبية بمحافظة الدقهلية علي ما قدموه حتى الآن مما جعل محافظة الدقهلية الأولي على مستوى الجمهورية في الإجراءات التي ساهمت في محاصرة هذا الوباء.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة ، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://play.google.com/store/apps/details…

نسخة ايفون
https://apps.apple.com/eg/app/%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/id1506794318?ls=1
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