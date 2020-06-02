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فن

ربنا يصبر قلبك يا حبيبي.. راندا البحيرى تنعى والد محمد نور

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:09 م
راندا البحيرى
راندا البحيرى
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مريم عزت
نشرت الفنانة راندا البحيرى , عبر حسايها الرسمة بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " , صورة صورة للفنان محمد نور بصحبة والدة،  تنعي وفاة والدة . 

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علقت راندا البحيرى على الصورة قائلة : البقاء لله ..والد صديقي المحترم.. المطرب الفنان محمد نور.. بجد بعزيك يا محمد من قلبي ربنا يعلم انت غالي علينا ازاي و كلنا بنحبك ..ربنا يصبر قلبك يا حبييي ❤️ @mohamednourofficial

يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى الفنية في مسلسل "الأخ الكبير"، وينتمي العمل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.


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