ربنا يصبر قلبك يا حبيبي.. راندا البحيرى تنعى والد محمد نور

يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى الفنية في مسلسل "الأخ الكبير"، وينتمي العمل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.