ربنا يصبر قلبك يا حبيبي.. راندا البحيرى تنعى والد محمد نور

نشرت الفنانة راندا البحيرى , عبر حسايها الرسمة بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " , صورة صورة للفنان محمد نور بصحبة والدة، تنعي وفاة والدة .
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علقت راندا البحيرى على الصورة قائلة : البقاء لله ..والد صديقي المحترم.. المطرب الفنان محمد نور.. بجد بعزيك يا محمد من قلبي ربنا يعلم انت غالي علينا ازاي و كلنا بنحبك ..ربنا يصبر قلبك يا حبييي ❤️ @mohamednourofficial
يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى الفنية في مسلسل "الأخ الكبير"، وينتمي العمل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.