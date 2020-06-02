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فن

خالد النبوى يتضامن مع ضحية الشرطة الأمريكية جورج فلويد

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:56 م
خالد النبوى
خالد النبوى
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مريم عزت
نشر الفنان خالد النبوى , عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " إنستجرام " صورة سوداء تضامنا مع ضحية الشرطة الأمريكية جورج فلويد 

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تم تفاعل عدد كبير من متابعيه على الصورة وجاءت ابرز التعليقات كالاتي : 

لا للعنصرية 

نجم كبير ومحترم  وكلنا بنحبك 

حاجة فعلا تزعل وكلنا متضامنين 

ديما انت النجم الافضل فى كل حاجة 

وكانت قد بدأت الشرطة الأمريكية، أمس، الاثنين، في تدشين حملة علاقات عامة في مناطق مختلفة لتحسين صورتها أمام جميع المواطنين الأمريكيين، خاصة هؤلاء من ذوي الأصول الأفريقية أو أصحاب البشرة الداكنة، عقب اندلاع موجة احتجاجات بعد مقتل جورج فلويد على يد عناصر من رجال الشرطة.

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