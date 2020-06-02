خالد النبوى يتضامن مع ضحية الشرطة الأمريكية جورج فلويد

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تم تفاعل عدد كبير من متابعيه على الصورة وجاءت ابرز التعليقات كالاتي :

لا للعنصرية

نجم كبير ومحترم وكلنا بنحبك

حاجة فعلا تزعل وكلنا متضامنين

ديما انت النجم الافضل فى كل حاجة

وكانت قد بدأت الشرطة الأمريكية، أمس، الاثنين، في تدشين حملة علاقات عامة في مناطق مختلفة لتحسين صورتها أمام جميع المواطنين الأمريكيين، خاصة هؤلاء من ذوي الأصول الأفريقية أو أصحاب البشرة الداكنة، عقب اندلاع موجة احتجاجات بعد مقتل جورج فلويد على يد عناصر من رجال الشرطة.