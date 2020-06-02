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فن

بدون أي كلمة.. ماجد المصري يعلن تضامنه مع ضحية الشرطة الأمريكية جورج فلويد

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:25 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان ماجد المصري صوره جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ويظهر في الصورة اللون الاسود فقط في اشارة لتضامنه مع ضحية الشرطة الأمريكية جورج فلويد.

ولم يعلق ماجد المصري علي الصورة باي شئ وهو الامر الذي اثار فضول الكثير من متابعية.


وتفاعل عدد كبير من متابعيه و جاءت تعليقاتهم كالاتى:

ازاي لسه في ناس عنصرية كدة

تاريخك مليان بالمواقف المحترمة اللي زي كدة 

مفيش فرق بين ابيض واسمر كلنا سوا سيا

مفيش حد بايدة يختار لونه او شكله ازاي الناس ديه بتفكر



وكانت قد بدأت الشرطة الأمريكية، أمس، الاثنين، في تدشين حملة علاقات عامة في مناطق مختلفة لتحسين صورتها أمام جميع المواطنين الأمريكيين، خاصة هؤلاء من ذوي الأصول الأفريقية أو أصحاب البشرة الداكنة، عقب اندلاع موجة احتجاجات بعد مقتل جورج فلويد على يد عناصر من رجال الشرطة.
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