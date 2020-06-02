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رياضة

رئيس الفيفا يعلق على مقتل جورج فلويد

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:14 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
علق جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على قضية مقتل الأمريكي جورج فلويد، ضحية تعذيب قوات الشرطة الأمريكية.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في بيان نشره الموقع الرسمي للاتحاد، تضامنه في قضية مقتل الأمريكي جورج فلويد، ورفضه مبدأ العنصرية، مشيرًا إلى أن الفيفا أطلقت عدة مبادرات لنبذ تلك الظاهرة السيئة.

وشهد العالم، تنديدًا بمقتل فلويد، حيث تضامن مشاهير العالم في جميع المجالات مع قضية مقتله، كما خرجت العديد من المظاهرات والاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأثنى إنفانتينو على ما قام به لاعبو الدوري الألماني من تضامن مع قضية فلويد، مؤكدًا أنهم يحتاجون إلى التصفيق وليس العقاب.

يذكر أن العديد من من اللاعبين في الدوري الألماني، أظهروا تعاطفًا مع قضية مقتل فلويد، في المباريات التي أقيمت هذا الأسبوع.
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