وزير المالية: 40.4 مليار جنيه فائضا أوليا في الموازنة خلال 9 شهور

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تحقيق موازنة العام المالي الجاري علي مدار الـ9 شهور الأولي للسنة المالية؛ فائضا أوليا بدون احتساب فوائد الديون بقيمة 40.4 مليار جنيه وبما يعادل 0.7% من الناتج المحلي الاجمالي بزيادة تبلغ 5.4 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي السابق.
وأكد " معيط" في تصريحات له إن فاتورة العجز الأولي خلال العام المالي 2015/2016 سجلت 78 مليار جنيه بما يعادل 2.9% من الناتج المحلي الاجمالي.
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وأشار " معيط" إلي تراجع نسبة ديون أجهزة الموازنة العامة لـ81.3% في الفترة من يوليو حتي فبراير من العام المالي الجاري بعد أن كان 90.2% بنهاية العام المالي 2019/2018 الماضي مقابل 108% من نفس الناتج خلال العام المالي 2017/2016.
وأوضح " معيط" أن هذه الاجراءات صاحبها تحسن في الاستثمارات الحكومية لتبلغ 113 مليار جنيه بنمو بلغ 23% خلال الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الجاري.
وذكر أنه تمت زيادة مخصصات قطاعي التعليم والصحة بموازنة العام المالي الجاري مما يعكس الاهتمام بتلبية احتياجات المواطنين الأساسية و زيادة الانفاق العام علي التنمية البشرية والصيانة و تطوير البنية التحتية في المحافظات.