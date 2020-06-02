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ديني

9 ملايين و600 ألف متابع لصفحة دار الإفتاء على فيسبوك

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:54 م
9 ملايين و600 ألف
9 ملايين و600 ألف متابع لصفحة دار الإفتاء على الفيسبوك
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أمل فوزي
تخطت صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تسعة ملايين وستمائة ألف متابع على الصفحة.


وتعمل الإفتاء على التفاعل بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك المواد المرئية والمقروءة في تلك الصفحات، بالإضافة إلى نشر الرسالة الوسطية وتوضيح صحيح الدين وأحكامه فيما يطرأ ويستجد على الساحة من قضايا ومسائل تهم مستخدمي تلك المواقع وروادها.


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ووصل عدد المشتركين في الصفحة الرسمية لدار الإفتاء لما يقرب من ٩ ملايين و٦٠٠ ألف مشترك و٣ ملايين في باقي الصفحات والتي يبلغ عددها ١٦ صفحة، ومنذ أكثر من شهرين، بلغ عدد متابعي دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها على فيس بوك، 9 ملايين متابع، وزاد هذا العدد إلى 9 ملايين ونصف في غضون شهرين فقط حتى الآن، فيما أن قناة اليوتيوب يوجد عليها أكثر من ٤٠٠٠ فتوى مصورة،  فى كل الموضوعات التي تهم كل مسلم.


وسجلت القناة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع يوتيوب، 100 ألف مشترك، لتضيف إنجازا جديدا لها على الفضاء الإلكتروني، وVideo Chapters.. يوتيوب يضيف خاصية جديدة للتحكم أكثر في مشاهدة الفيديو.


وتعتبر دار الإفتاء المصرية، من أنشط المؤسسات الدينية في مصر على مواقع السوشيال ميديا لسهولة الوصول إلى أكبر قدر من الناس وتوصيل رسالتها بسهولة.


جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية لديها تجربة رائدة في مجال السوشيال ميديا باعتبارها أولى المؤسسات الدينية في مصر والعالم العربي والإسلامي التي استفادت من هذه الوسائل في نشر رسالتها.


وارتأت دار الإفتاء ضرورة تكثيف تواجدها في مواقع التواصل الاجتماعي، وإنها حققت خلال الفترة السابقة نجاحات كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
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