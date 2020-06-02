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رياضة

عضو الكاف السابق: لم يتم إخطار الأندية بمعايير اختيار نادي القرن.. والزمالك لم يهتم.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:16 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
كشف فيكن جيزمجيان، مدير العلاقات العامة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم سابقًا، عن كواليس جديدة في منح لقب نادي القرن للنادي الأهلي.


وقال جيزمجيان، في تصريحات لقناة نادي الزمالك:" لم يتم إخطار الأندية بتصنيف الاتحاد الإفريقي بلقب نادي القرن، ولم يتم إبلاغ الاتحادات الأهلية."


وأضاف:" أنا لم أهتم، ونادي الزمالك لم يهتم بمعايير اختيار لقب نادي القرن الإفريقي، ولا يمكنني أن ألومه على ذلك."


وأكد فيكن أن نادي الزمالك من وجهة نظره هو الأحق بالفوز بلقب نادي القرن الإفريقي عن القرن العشرين.


وأثيرت في الفترة الأخيرة، قضية أزمة لقب نادي القرن الإفريقي، حيث يطالب نادي الزمالك بسحب اللقب من النادي الاهلي ومنحه له بحجة فوزه ببطولات قارية أكثر من المارد الأحمر.

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