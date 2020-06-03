دعاء للمريض ابي .. 5 ادعية تخفف ألمه وتعجل شفاءه

دعاء للمريض ابي بالشفاء العاجل مكتوب، لعله أفضل ما يمكنك التخفيف به عن ابيك المريض، لذا يبحث الكثيرون عن دعاء للمريض ابي بالشفاء العاجل مكتوب، حيث إنه الأمل لأولئك الأحباء الذين أعياهم التعب وأهلكهم المرض، فليس هناك أفضل من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، حيث إن الشفاء بيده عز وجل، فإذا ما أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون، والاستعانة بالسُنة النبوية في دعاء للمريض يعجل له بالشفاء يعد أحد الوصايا النبوية الشريفة، فقد حثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الدعاء للمريض مكتوب، بل وأرشدنا إلى أفضل اادعية الشفاء وما يقال من دعاء للمريض ابي بالشفاء العاجل، والتي تنوعت بين آيات من القرآن الكريم وأدعية من السُنة النبوية الشريفة، فالمرض أحد الابتلاءات الدنيوية ، التي لا يسلم منها أحد، وإذا كنت أنت المريض فلا بأس ، فإليك أدعية ترددها بنفسك ليشفيك الله.
دعاء للمريض ابي
دعاء للمريض ابي هو جل ما يمكنك به مساعدة ابيك المريض، وأفضل طريقة للتخفيف من ألمه هو ترديد دعاء للمريض ابي من ادعية الشفاء المأثورة، ومنها:
1- اللهم نسألك بصفاتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها، وبأسمائك الحسنى التي لا يقدر أحد أن يحصيها، وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أن تشفي ابي المريض، وتعافيه بحولك وقوتك.
2- يا مُفرّج الكرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهم ألبس ابي المريض ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين.
3-اللهم بعدد من سجد وشكر، أسألك أن تشفي ابي المريض شفاءً لا يغادر سقمًا، وتعوضه خيرًا عن كل لحظة وجع وألم، اللهم رد كل مريض إلى أهله سالمًا معافًا من كل أذى أو ضر.
4- اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشف ابي شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يارب العالمين.
5- اللهمّ إنّا نسألك بكلّ اسمٍ لك أن تشفي ابي المريض ، فلا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلاؤك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم.