AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة الصحة: 376 مستشفى لاستقبال مصابي كورونا ..فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:31 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
Advertisements
محمود محسن
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن هناك 376 مستشفى لاستقبال حالات ومصابي كورونا مشيرة إلى أن الطاقة الاستيعابية بتلك المستشفيات تصل إلى 50 ألف سرير. 

وأضافت وزيرة الصحة، في تصريحات متلفزة على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك أكثر من 3800 غرفة عناية مركزة لاستقبال الحالات الطارئة، موضحة أنه يتوفر 2300 جهاز تنفس صناعي داخل المستشفيات. 

اقرأ أيضا 

وتابعت وزيرة الصحة، أنه يوجد أكثر من 1000 سيارة متنقلة وأكثر من 5000 مركز طبي لتقديم العلاج اللازم للأسر المخالطة والعزل المنزلي.

وقامت وزيرة الصحة، بعمل بزيارة تفقدية مفاجئة لمستشفى حميات العباسية والمطرية التعليمي، في إطار الجولات المتوالية لوزيرة الصحة لمتابعة سير العمل والاطمئنان إلى تقديم الخدمة للمرضى في أفضل صورة.
 
وكانت وزارة الصحة والسكان، قدمت مجموعة من الإرشادات الهامة لارتداء الكمامة فى أماكن العمل، وقالت إن فيروس كورونا يأتي عن طريق قطرات السوائل المتطايرة من الفم والأنف، مشددة على ضرورة إحكام القناع على الفم والأنف جيدا لأن ذلك يمنع نقل العدوي والإصابة بالفيروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيارات جولف لنقل المرضى.. وزيرة الصحة تتفقد مستشفيى حميات وصدر العباسية علي 59 فدانًا

وزيرة الصحة: تجهيز وتأهيل 34 مستشفى حميات وصدر للعزل تدريجيًا

وزيرة الصحة: تشغيل قسمين بسعة 20 سريرا في مستشفى حميات العباسية لعزل مرضى كورونا

بعد تحويلها لمستشفيات عزل.. الصحة تحسم الجدل حول مصير مرضى الصدر والحميات

أزمة بسبب مسحات كورونا.. ماذا يحدث في مستشفى حميات العباسية؟

هالة زايد تتابع أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفيي منشية البكري وحميات العباسية

ترشيحاتنا

مش شلل رعاش.. أسباب رعشة اليد والقدمين

فى عيد ميلاده.. تفاصيل مرض محمود ياسين

المصائب تلاحق أمريكا .. 11 زلزالا في يوم واحد ومخاوف إثارة بركان قوته تعادل 1000 قنبلة ذرية

بشرى خير .. مدينة ووهان تؤكد خلو سكانها من فيروس كورونا

فرنسا تسجل قفزة مفاجئة في أعداد وفيات كورونا

سامبو فى شمس الزناتى..وفاة الفنان علي عبد الرحيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل الوصفات الطبيعية للتخلص من حب الشباب فى أقل وقت

لكزس تعلن موعد الكشف عن IS الفاخرة.. صور

لـ الشعر والبشرة.. فوائد لن تتوقعها عند استخدام زيت الجوجوبا