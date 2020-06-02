وزيرة الصحة: 376 مستشفى لاستقبال مصابي كورونا ..فيديو

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن هناك 376 مستشفى لاستقبال حالات ومصابي كورونا مشيرة إلى أن الطاقة الاستيعابية بتلك المستشفيات تصل إلى 50 ألف سرير.





وأضافت وزيرة الصحة، في تصريحات متلفزة على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك أكثر من 3800 غرفة عناية مركزة لاستقبال الحالات الطارئة، موضحة أنه يتوفر 2300 جهاز تنفس صناعي داخل المستشفيات.





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وتابعت وزيرة الصحة، أنه يوجد أكثر من 1000 سيارة متنقلة وأكثر من 5000 مركز طبي لتقديم العلاج اللازم للأسر المخالطة والعزل المنزلي.





وقامت وزيرة الصحة، بعمل بزيارة تفقدية مفاجئة لمستشفى حميات العباسية والمطرية التعليمي، في إطار الجولات المتوالية لوزيرة الصحة لمتابعة سير العمل والاطمئنان إلى تقديم الخدمة للمرضى في أفضل صورة.