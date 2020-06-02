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رياضة

أجايي: لا أفكر في الرحيل عن الأهلي وتلقيت وعودا بالعودة للمنتخب

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:53 م
جونيور اجاي
جونيور اجاي
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عمرو ابوبكر
قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تلقى بعض التليفونات والرسائل من قبل مسئولي منتخب بلاده.


وأكد أجايي في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار"، "قريبا جدًا سأنضم للمنتخب الوطني، وأنا أتدرب بشكل قوي لأكون جاهزًا في أي وقت، وأنا في انتظار تلك الفرصة".

وتابع أجايي "عدم تواجدي في أوروبا ليس له علاقة بتواجدي في المنتخب، ولا أفكر في الرحيل عن الأهلي، فمن المكن أن أرحل إلى أوروبا ولا أنضم أيضًا للمنتخب، والدليل على ذلك أن "جوليوس أجاهوا" كان محترفا في الدوري التونسي ولم يلعب كثيرًا مع المنتخب النيجيري".

وأتم أجايي "منتخب نيجيريا يضم مجموعة من الشباب وانتظروا النسور في كأس الأمم الأفريقية المقبلة، فهم يأدون بشكل جيد".

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