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أخبار العالم

تونس شبه خالية من فيروس كورونا.. وزير الصحة يستبعد موجة ثانية للوباء

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:59 ص
وزير الصحة التونسي:
وزير الصحة التونسي: بلادنا شبه خالية من فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، أن تونس أصبحت الآن "شبه خالية" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن بلاده وصلت إلى مرحلة ما يسمى "ذيل الفيروس"، داعيا إلى عودة الحياة من جديد بشكل تدريجي.

وقال الوزير التونسي، إن نسبة انتقال الفيروس أصبحت ضعيفة جدا، خاصة أن بعض المناطق لم تسجل إصابات جديدة لأكثر من 40 يومًا، مستبعدا عودة موجة ثانية من فيروس كورونا للولايات التونسية.

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وأشار المكي إلى أنه لا بد من عودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية من جديد بشكل تدريجي، لكن المخاوف من عودة الفيروس من جديد لا تزال قائمة، على حد قوله.

وحذَّر من خطورة حالات الوافدة التي تستوجب المزيد من الدقة وصياغة خطط مع كل الوزارات المعنية للوقاية من الفيروس.

وارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد في تونس إلى 1086 حالة مؤكدة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 48 حالة وفاة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 965 حالة.
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