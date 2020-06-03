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فن

بصورة نادرة من طفولتها .. هالة صدقي تحتفل بعيد ميلادها

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:53 ص
هالة صدقي
هالة صدقي
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مصطفى كرم

احتفلت الفنانة هالة صدقي بعيد ميلادها، من خلال نشر صورة قديمة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، من أيام طفولتها.


وعلقت هالة صدقي على الصورة قائلة "زي امبارح، شكرا لكل حبايبي اللي هنوني بعيد ميلادي، بحبكم، وفعلا أسعدتوني غصب عني بحبكم واهتمامكم".


وتشارك الفنانة هالة صدقى فى مسلسل "ليه لا" مع الفنانة امينة خليل وهانى عادل".

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واحتفل عدد من نجوم الفن امس، بعيد ميلاد الفنانة هالة صدقي، التى قدمت عددا من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى. 

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