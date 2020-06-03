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رياضة

عصام الحضري يوجه رسالة لـ أحمد فتحي بعد إصابة زوجته وبناته بـ فيروس كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:02 ص
عصام الحضري واحمد
عصام الحضري واحمد فتحي
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مصطفى كرم

وجّه عصام الحضري، حارس مرمى النادي الاهلي السابق، الدعم، لصديقه احمد فتحي لاعب الأهلي السابق، بعد اصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا المستجد. 

وغرد عصام الحضري، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا "‏اسأل الله العظيم ان يمن بالشفاء على زوجة الكابتن احمد فتحي وبناته بعد تأكد اصابتهم بالكورونا، وربنا يحفظ الجميع، اسألكم الدعاء ‎".

وكانت نورا اسماعيل زوجة اللاعب احمد فتحي اعلنت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي  انستجرام إصابتها وبناتها بفيروس كورونا المستجد.

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وتضامن آلاف المتابعين معها ووجهوا لها الدعم هي واسرتها بعد تأكيد إصابتها، كما وواسى العديد من المتابعين اللاعب احمد فتحي متمنين لأسرته الشفاء العاجل.

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