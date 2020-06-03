بالأرقام .. تعرف على العدد الحقيقي لإصابات كورونا بدمياط وسن الوفاة

شهدت محافظة دمياط هذا الاسبوع ارتفاعا ملحوظا في عدد اصابات فيروس كورونا المستجد، من ابناء محافظة دمياط بشكل يومى واغلبهم من المخالطين وهناك حالات من خارج المحافظة.
وأعلن الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة بلغ 471 حالة إصابة، وبلغت أعداد حالات الشفاء 287 حالة ويتبقى تحت العلاج 144 حالة ومنتظر خروج 100 حالة بعد ان اظهرت نتائج التحاليل سلبىتهم أول مرة .
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وأشار طلحة إلى أن عدد الوفيات بالمحافظة منذ بدء الجائحة بلغ 40 حالة وفاة وأن آخر حالة وفاة سجلت يوم 14 مايو الماضى، وأغلبهم كبار فى السن ويعانون من الأمراض المزمنة ومناعتهم ضعيفة.
واوضح انه تم عمل إحصائية أوضحت أن من سن 80 عاما فيما أكثر هناك 5 حالات وفاة، ومن سن 70 عاما إلى 80 عاما سجلت 8 حالات وفاة، ومن سن 60 عاما إلى 70 عاما سجلت 11 حالة وفاة، ومن سن 50 عاما إلى 60 عاما سجلت 11 حالة وفاة، وأقل من 50 عاما لم نسجل سوى 4 حالات، وهو ما يشير إلى أن معظم حالات الوفاة من 60 إلى 91 عاما.
وطالب الدمايطة بالالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا المستجد لحين الخروج من تلك الازمة على خير وشدد على ضرورة البقاء بالبيت واللتزام بالتباعد ومنع الزيارات العائلية.