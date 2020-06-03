بالأرقام .. تعرف على العدد الحقيقي لإصابات كورونا بدمياط وسن الوفاة

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وأشار طلحة إلى أن عدد الوفيات بالمحافظة منذ بدء الجائحة بلغ 40 حالة وفاة وأن آخر حالة وفاة سجلت يوم 14 مايو الماضى، وأغلبهم كبار فى السن ويعانون من الأمراض المزمنة ومناعتهم ضعيفة.





واوضح انه تم عمل إحصائية أوضحت أن من سن 80 عاما فيما أكثر هناك 5 حالات وفاة، ومن سن 70 عاما إلى 80 عاما سجلت 8 حالات وفاة، ومن سن 60 عاما إلى 70 عاما سجلت 11 حالة وفاة، ومن سن 50 عاما إلى 60 عاما سجلت 11 حالة وفاة، وأقل من 50 عاما لم نسجل سوى 4 حالات، وهو ما يشير إلى أن معظم حالات الوفاة من 60 إلى 91 عاما.





وطالب الدمايطة بالالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا المستجد لحين الخروج من تلك الازمة على خير وشدد على ضرورة البقاء بالبيت واللتزام بالتباعد ومنع الزيارات العائلية.



