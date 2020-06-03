AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بالأرقام .. تعرف على العدد الحقيقي لإصابات كورونا بدمياط وسن الوفاة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:37 ص
صدى البلد
Advertisements
زينب الزغبي
شهدت محافظة دمياط هذا الاسبوع ارتفاعا ملحوظا في عدد اصابات فيروس كورونا المستجد، من ابناء محافظة دمياط بشكل يومى واغلبهم من المخالطين وهناك حالات من خارج المحافظة.

وأعلن الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط،  أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة بلغ 471  حالة إصابة، وبلغت أعداد حالات الشفاء 287 حالة ويتبقى تحت العلاج 144 حالة ومنتظر خروج 100 حالة بعد ان اظهرت نتائج التحاليل سلبىتهم أول مرة .

أقرأ أيضا:

 وأشار طلحة إلى أن عدد الوفيات بالمحافظة منذ بدء الجائحة بلغ 40 حالة وفاة وأن آخر حالة وفاة سجلت يوم 14 مايو الماضى، وأغلبهم كبار فى السن ويعانون من الأمراض المزمنة ومناعتهم ضعيفة.

واوضح انه تم عمل إحصائية أوضحت أن من سن 80 عاما فيما أكثر هناك 5 حالات وفاة، ومن سن 70 عاما إلى 80 عاما سجلت 8 حالات وفاة، ومن سن 60 عاما إلى 70 عاما سجلت 11 حالة وفاة، ومن سن 50 عاما إلى 60 عاما سجلت 11 حالة وفاة، وأقل من 50 عاما لم نسجل سوى 4 حالات، وهو ما يشير إلى أن معظم حالات الوفاة من 60 إلى 91 عاما.

وطالب الدمايطة بالالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا المستجد لحين الخروج من تلك الازمة على خير وشدد على ضرورة البقاء بالبيت واللتزام بالتباعد ومنع الزيارات العائلية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحصائية جديدة بشأن مصابي كورونا في دمياط.. تعافي 6 أشخاص .. و50 حالة تتلقى العلاج

حيل الدمايطة.. حرمتهم كورونا من المساجد فأقاموا التراويح على أسطح المنازل

تعافي 5 حالات جديدة من كورونا بدمياط

بشرة خير.. لأول مرة دمياط تسجل صفر في إصابات كورونا

لماذا سجلت دمياط صفر إصابات بفيروس كورونا اليوم؟.. إدارة التثقيف الصحى تجيب

لليوم الثانى .. دمياط تسجل صفرا في إصابات كورونا

ترشيحاتنا

إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بـ فيروس كورونا.. شاهد

من غير دكتور.. اعرف الفرق بين البرد و كورونا

حدث ليلاً | كورونا يصيب زوجة وبنات أحمد فتحي.. إصابة 5 بينهم ضابطان في إطلاق نار بنيويورك

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 3 - 6 - 2020

الخاسر الوحيد.. ميدو لحسام عاشور: تعالى الزمالك مكان طارق حامد

أمتلك عروضًا أوروبية.. أجايي يعلن شرطًا وحيدًا للانتقال لصفوف الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهندسة تتخلى عن وظيفتها لإنتاج كمامات مناسبة للصم وضعاف السمع.. وهذه قصتها

القردة أو زوبة.. تعرف على أول سيارة صنعت فى مصر

توقف عنها فورًا.. 4 عادات يومية خطيرة تسبب هشاشة العظام