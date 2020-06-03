وفاة الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي عضو هيئة كبار العلماء

نعت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجميع العاملين بها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء ووزير الأوقاف السابق.











وقالت إنه قامة علمية سامقة، وقيمة خلقية رفيعة، رجل قضى حياته في خدمة العلم والدين أتم الخدمة، وضرب أروع الأمثلة في التفاني والإخلاص والزهد في زخرف الدنيا ومتاعها.









وتضمن نعى المنظمة: "عظم الله أجر الأمة الإسلامية في فضيلة العلامة المتكلم النظار الأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء، ووزير الأوقاف الأسبق، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واخلف للأمة من فقده خيرا".