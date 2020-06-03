AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وفاة الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي عضو هيئة كبار العلماء

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:30 ص
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي
Advertisements
صدى البلد
نعت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجميع العاملين بها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء ووزير الأوقاف السابق.


وقالت إنه قامة علمية سامقة، وقيمة خلقية رفيعة، رجل قضى حياته في خدمة العلم والدين أتم الخدمة، وضرب أروع الأمثلة في التفاني والإخلاص والزهد في زخرف الدنيا ومتاعها.


وتضمن نعى المنظمة: "عظم الله أجر الأمة الإسلامية في فضيلة العلامة المتكلم النظار الأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء، ووزير الأوقاف الأسبق، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واخلف للأمة من فقده خيرا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الشؤون الإسلامية السعودي يعزي شيخ الأزهر في وفاة الدكتور "زقزوق"

وزير الأوقاف ينعى الدكتور عبد الغفار هلال

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو| إشادات بمقال محمد أبوالعينين.. فتح البلد بعد الإغلاق.. طبيب ألماني يزف بشرى للمصريين حول الفيروس القاتل.. أحمد موسى يقدم التحية لـ تركي آل الشيخ على الهواء

شاهد.. طفل وزيرة إماراتية يقتحم عليها البث المباشر مع الأمم المتحدة.. فيديو

جريمة مروعة.. أم تقتل أطفالها في النهر بسبب الخمر

شاهد.. مئات السياح يسبحون في بحيرة سامة ببريطانيا| صور

صورة لـ منظر طبيعي تدمر الهواتف كليًا.. احذر تحميلها

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3 - 6 - 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 2 جنيه.. نوع من الزيوت يعالج القدم المتشققة فى دقائق

شاهد.. طفل وزيرة إماراتية يقتحم عليها البث المباشر مع الأمم المتحدة.. فيديو

رسميا .. انطلاقBMW الفئة الرابعة 2021 .. صور