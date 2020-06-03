وزير الأوقاف ينعى القوصي ويطلق اسمه على قاعة الاجتماعات الرئيسية بالأعلى للشئون الإسلامية

نعى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وأستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة ، قائلا: "رحمه الله (عز وجل) رحمة واسعة ، وغفر له ، وأسكنه فسيح جناته ، وألهم أهله وذويه وزملاءه وطلابه ومحبيه الصبر والسلوان" .





وتوجه وزير الأوقاف بخالص العزاء إلى أسرة العالم الجليل رحمه الله و أحسن مثواه ، مؤكدا أن الأمة الإسلامية كلها فقدت قامة أزهرية فريدة علمًا وخلقًا ، و ” إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ” .



