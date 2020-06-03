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ديني

وزير الأوقاف ينعى القوصي ويطلق اسمه على قاعة الاجتماعات الرئيسية بالأعلى للشئون الإسلامية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:04 ص
د. عبد الفضيل القوصي
د. عبد الفضيل القوصي
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عبد الرحمن محمد
نعى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وأستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة ، قائلا: "رحمه الله (عز وجل) رحمة واسعة ، وغفر له ، وأسكنه فسيح جناته ، وألهم أهله وذويه وزملاءه وطلابه ومحبيه الصبر والسلوان" .

وتوجه وزير الأوقاف بخالص العزاء إلى أسرة العالم الجليل رحمه الله و أحسن مثواه ، مؤكدا أن الأمة الإسلامية كلها فقدت قامة أزهرية فريدة علمًا وخلقًا ، و ” إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ” .

كما قرر وزير إطلاق اسم الدكتور القوصي على قاعة الاجتماعات الرئيسية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تكريما لعطائه العلمي ومسيرته العلمية وتاريخه المشرف.
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