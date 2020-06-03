خليك منور واحرقهم..رسالة غامضة من حلا شيحة عبر إنستجرام

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور إنستجرام.





وكتبت حلا شيحة معلقة على الصورة :البعض يكره رؤيتك ناجح لانهم غير قادرين علي تحقيق ١ علي ١٠٠ من الي حققتوا لذلك خليك منور دايما واحرقهم في كل وقت ...يومكم رائع"





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وحازت الصورة علي إعجاب الكثيرين وجاءت التعليقات كالآتي :

من نجاح لنجاح ،عندك حق استمري ، الجميلة حلا شيحة





يذكر أن الفنانة حلا شيحة شاركت في السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، إخراج سامح عبدالعزيز.





وعبرت النجمة حلا شيحة عن سعادتها بمسلسل "خيانة عهد" الذى تشارك فيه أمام النجمة يسرا، واصفة دورها بالمختلف ولم تقدمه من قبل، كما وصفت مؤلف العمل أحمد عادل بـ"الشاطر" رغم أنها أول تجربة له فى عالم الدراما، وتلك أسباب حماسها لتقديم الشخصية