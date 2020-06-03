بـ النجوم والشراشيب على الجينز.. درة تفاجئ متابعيها بإطلالة غريبة





وتألقت بها درة ، ببنطال أنيق من الجينز باللون الأزرق الفاتح ومطعم برسومات من النجوم، ويتميز بالشراشيب على الجانبين، ومرتديه معه تى شيرت باللون الأبيض البسيط.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت درة فى الماكياج الألوان البنية للعيون التى تبرز جمال عيونها، ووضعت احمر للشفاه باللون البنى الفاتح الذى يبرز جمال أنوثتها.





كما تركت شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة ولامعة تبرز عن جمالها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع ساعة لليد باللون الذهبى مع مجموعة من السلاسل حول الرقبة.