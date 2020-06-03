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محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بالاستفادة من الأصول الثابتة للمحافظة ومواردها الذاتية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:56 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أمر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتطوير ورفع كفاءة دار المناسبات بالمنصورة واعادة تنسيق القاعات فيها والاستغلال الأمثل للمساحات الموجودة فيها وتعظيم الاستفادة من الأصول الثابتة للمحافظة ومواردها الذاتية بما يوفر خدمة لائقة للمواطنين وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطنين وتوفير مختلف الخدمات اللازمة لهم. 

ووجه محافظ الدقهلية لمسئولي الشركة المنفذة بزيادة عدد الحمامات بالدار وخاصة حمامات السيدات وزيادة مساحة قاعة ضيافة السيدات لاستقبال الدار أكبر عدد من الأشخاص في المناسبة، وإنشاء مخزن لحفظ أدوات ومعدات الدار. 

وأوضح محافظ الدقهلية أن تطوير ورفع كفاءة الدار للاستفادة منها وحسن الاستغلال لمساحتها والفضاء المحيط بها، وأكد على أهمية الاستفادة من كل متر ملك للدولة وعدم إهداره.

وأكد محافظ الدقهلية على أن الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة يعود بالنفع والمصلحة على المواطنين في توفير وإقامة مشروعات جديدة تخلق فرص عمل وتعمل على تيسير تقديم الخدمة للمواطنين.

كما تفقد محافظ الدقهلية أعمال تطوير حديقة شارع الجيش واستخدام طرق الري بالرش بدلا من الغمر ترشيدا لاستخدام المياه.
محافظ الدقهلية يوجه بالاستفادة من الأصول الثابتة للمحافظة ومواردها الذاتية
محافظ الدقهلية يوجه بالاستفادة من الأصول الثابتة للمحافظة ومواردها الذاتية
محافظ الدقهلية يوجه بالاستفادة من الأصول الثابتة للمحافظة ومواردها الذاتية
محافظ الدقهلية يوجه بالاستفادة من الأصول الثابتة للمحافظة ومواردها الذاتية
محافظ الدقهلية يوجه بالاستفادة من الأصول الثابتة للمحافظة ومواردها الذاتية
محافظ الدقهلية يوجه بالاستفادة من الأصول الثابتة للمحافظة ومواردها الذاتية
محافظ الدقهلية يوجه بالاستفادة من الأصول الثابتة للمحافظة ومواردها الذاتية
محافظ الدقهلية يوجه بالاستفادة من الأصول الثابتة للمحافظة ومواردها الذاتية
محافظ الدقهلية يوجه بالاستفادة من الأصول الثابتة للمحافظة ومواردها الذاتية
محافظ الدقهلية يوجه بالاستفادة من الأصول الثابتة للمحافظة ومواردها الذاتية
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