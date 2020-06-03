نائب:إنجازات كامل الوزير فى النقل تتحدث عن نفسها

وجه النائب محمد الكورانى عضو مجلس النواب تحية قلبية للفريق كامل الوزير على الإنجازات الكبيرة وغير المسبوقة التى حققها منذ تكليفه من الرئيس عبد الفتاح السيسى وزيرا للنقل وبالتحديد يوم 11 مارس عام 2019.





مؤكدا أن الرئيس السيسى أحسن اختيار الفريق كامل الوزير فى هذا الموقع فقد جعل إنجازات مصر فى جميع قطاعات النقل تتحدث عن نفسها فى جميع أنحاء البلاد بعد أن نجح بكل كفاءة واقتدار وبدرجة امتياز مع مرتبة الشرف فى تطوير كافة مرافق الوزارة محققا العديد من الإنجازات فى مجالات الطرق والكبارى ومترو الأنفاق والسكة الحديد.





وقال " الكورانى " فى بيان له،أصدره اليوم انه على سبيل المثل لاالحصر ففى قطاع الطرق والكبارى أنجز الوزير أكثر من 4500 كم بالمشروع القومى للطرق كما نجح فى إنشاء 12 محورا على النيل، فيما يجرى العمل على تنفيذ 8 محاور أخرى و20 كوبرى علوى.





وتابع:فى قطاع مترو الأنفاق، يواصل وزير النقل تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث للمترو، كما دشن مشروع القطار الكهربائى "السلام - العاصمة الإدارية"، إضافة إلى التجهيز لمونوريل العاصمة الإدارية، وأيضا التصميمات الخاصة بتحويل قطار أبوقير إلى مترو كهربائى.أما فى قطاع السكك الحديدية الأكثر جدلا بوزارة النقل، فقد نجح الوزير فى التعاقد على 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، إضافة إلى 6 قطارات جديدة للركاب، وأيضا 300 عربة لنقل البضائع.





واستطرد:لم يغفل كامل الوزير أيضا عن إعادة تأهيل الجرارات القديمة، وتطوير وتحديث نظم الإشارات الكهربائية، وتطوير المزلقانات والمحطات وتجديد القضبان، ليواصل جهوده المكثفة فى تطوير كافة مرافق الوزارة.





وقال النائب محمد الكورانى ان الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى هو صاحب الفضل الأول فى مواجهة المشكلات المزمنة وحالات الإهمال والفساد والتسيب التى انتشرت كالسرطان داخل جسد السكة الحديد على مدى اكثر من نصف قرن مشيدا بما حققه الفريق كامل الوزير وزير النقل ورجاله وقيادات وجميع العاملين داخل مرفق السكة الحديد من نجاحات كبيرة فى تنفيذ التكليفات الرئاسية لعلاج جميع المشكلات والأمراض المزمنة داخل مرفق السكك الحديدية ، مشيدا بزيادة ايرادات شباك التذاكر بنسبة 150% بعد مواجهة ظاهرة التهرب من دفع التذاكر.





وأعلن النائب محمد الكوروانى تأييده التام والمطلق لاعلان الفريق كامل الوزير بانشاء مصنع مصري بمنطقة شرق بورسعيد بالتعاون مع شركات عالمية لتصنيع كل وسائل النقل وخاصة الكهربائية لتصنيع عربات المونوريل مؤكدا ان مصر تمتلك المقومات والإمكانيات التى تؤهلها لتكون مركز اقليميا كبيرا فى هذه الصناعات الاستراتيجية ويمكن ان تصدر منتجات هذه الصناعات للدول العربية والافريقية اضافة الى إمداد السكك الحديدية ومترو الأنفاق بالمنتجات اللازمة لهما من هذا المشروع.





كما اشاد "الكورانى" بتأكيد الفريق كامل الوزير بان هناك خطة لتطوير 1120 مزلقانا من بينها 200 مزلقان "أكثر خطورة" وهناك خطة لإنشاء كوبري أو نفق بدلا من هذه المزلقانات لزيادة الأمان مؤكدا ان المواطنين اصبحوا على وعى وإدراك كاملين بإنجازات الدولة داخل مرفق السكك الحديدية وانه جميع ركاب السكك الحديدية عليهم الحفاظ على هذه الإنجازات.





وقال النائب محمد الكورانى ان مصر فى هذه المرحلة المهمة فى تاريخها فى حاجة ماسة الى وزراء ابطال ومقاتلين مثل الفريق كامل الوزير الذى يواصل العمل ليلا ونهارا حتى فى ظل مواجهة فيروس كورونا فدائما نجده فى مواقع العمل والانتاج فى جميع قطاعات النقل والمشروعات القومية الكبرى فتحية تقدير واعجاب لهذا الوزير الذى أتمنى ان يكون جميع الوزراء والمحافظين والمسئولين خاصة داخل الشركات بقطاع الاعمال العام بصفة عامة والشركات الخاسرة داخل هذا القطاع بصفة خاصة يعملون ولو بنصف طاقة الفريق كامل الوزير فقط فانذاك مصر ستكون واحدة من اهم الدول التقدمة والغنية على مستوى العالم.