رجاء الجداوي بخير.. بوسي شلبي تطمئن الجمهور بعد شائعة تدهور حالتها

View this post on Instagram

ارجوكم احنا كلنا تعبانين احترموا مشاعر بنتها وادعوا لرجاء اي خبر هايكون من بنتها او دكتور اشرف زكي ارجوكم مش وقت اشاعات دلوقتي #رجاء_الجداوي ربنا معاكي يا غاليه وترجعلنا بالسلامه يارب