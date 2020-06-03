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فن

رجاء الجداوي بخير.. بوسي شلبي تطمئن الجمهور بعد شائعة تدهور حالتها

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:32 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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ميرنا محمود
طمانت الإعلامية بوسي شلبي  متابعيها عبر انستجرام علي  الفنانة رجاء الجداوي  بعد نشر اخبار  تدهور حالتها الصحية داخل مستشفى ابو خليفة للعزل الصحي أثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت بوسي شلبي  صورة مكتوب بها  رجاء الجداوي  بخير وعلقت عليها قائلة :ارجوكم احنا كلنا تعبانين احترموا مشاعر بنتها وادعوا لرجاء اي خبر هايكون من بنتها او دكتور اشرف زكي ارجوكم مش وقت شائعات دلوقتي ربنا معاكي يا غاليه وترجعلنا بالسلامه يارب.
اقر ايضا :

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت كالاتي :
 "كلنا بندعي لرجاء ،‏‎يارب تقوم بسلامه يارب" و"يارب اشفيها  شفاء لا يغادر سقما" و "‏‎ربنا ينجيها ياارب آمين".

وكشف الدكتور سعيد السقعان، مدير الشئون الصحية بالإسماعيلية، تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بعد دخولها العناية المركزة بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

وقال سعيد السقعان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "إن الفنانة تبث روح جيدة جدا داخل مستشفى العزل".

وأضاف سعيد السقعان "تعرضت "الجداوي" لبعض المضاعفات، ومنها ارتفاع درجة الحرارة، فاضطررنا نقلها إلى العناية المركزة، وتم وضعها على جهاز تنفسي لا تداخلي، وهي المرحلة قبل تركيب جهاز التنفس الصناعي الكامل.
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