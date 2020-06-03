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تعليم

محافظ الغربية: اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.86 %

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:23 م
طلاب مدارس
طلاب مدارس
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الغربية احمد علي
اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، منذ قليل ، وبحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،  نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019 /2020 .

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وبلغ اجمالي المتقدمين للشهادة الإعدادية العامة 73700 طالب بنسبة نحاح 99.86 % .

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وأوضح محافظ الغربية، ان اجمالي عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الاعدادية المهنية 6415 ، وبلغت نسبة النجاح 96.4 %، في حين بلغت نسبة النجاح  للطلاب المتقدمين للشهادة الاعدادية المهنية (صم) والاعدادية العامة (نور) 100%، و 94,4%  لطلاب التلمذة الصناعية (تربية فكرية).
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