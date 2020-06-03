محافظ الغربية: اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.86 %

اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، منذ قليل ، وبحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019 /2020 .





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وبلغ اجمالي المتقدمين للشهادة الإعدادية العامة 73700 طالب بنسبة نحاح 99.86 % .





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