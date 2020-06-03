محافظ الغربية: اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.86 %

اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، منذ قليل ، وبحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019 /2020 .
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وبلغ اجمالي المتقدمين للشهادة الإعدادية العامة 73700 طالب بنسبة نحاح 99.86 % .
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وأوضح محافظ الغربية، ان اجمالي عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الاعدادية المهنية 6415 ، وبلغت نسبة النجاح 96.4 %، في حين بلغت نسبة النجاح للطلاب المتقدمين للشهادة الاعدادية المهنية (صم) والاعدادية العامة (نور) 100%، و 94,4% لطلاب التلمذة الصناعية (تربية فكرية).