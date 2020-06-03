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محافظات

للاطمئنان على الرعاية الصحية.. محافظ القاهرة يتابع إجراءات استقبال مصابي كورونا بمستشفى صدر العباسية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:52 م
اللواء خالد عبد
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مستشفى صدر العباسية.

جاء ذلك لمتابعة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ومدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية وإجراءات صرفها .

كما تابع المحافظ إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية  وتقديم الخدمة للمواطنين.
 
وحرص محافظ القاهرة خلال الجولة على مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وتأكد من توافر مخزون كاف منها .

كما تفقد أعمال التجهيزات والتطوير الجارية لرفع كفاءة المستشفي وكذلك أعمال تجديد المبنى الملحق بها والذى يتكون من 3 أدوار على مساحة 400 م2 والذى تم الإنتهاء منه وأصبح جاهزًا لدخول الخدمة خلال أيام مما سيسهم فى زيادة ١٦٠ سريرا لعدد الأسرة الموجودة بالمستشفى .
للاطمئنان على الرعاية الصحية.. محافظ القاهرة يتابع إجراءات استقبال مصابي كورونا بمستشفى صدر العباسية
للاطمئنان على الرعاية الصحية.. محافظ القاهرة يتابع إجراءات استقبال مصابي كورونا بمستشفى صدر العباسية
للاطمئنان على الرعاية الصحية.. محافظ القاهرة يتابع إجراءات استقبال مصابي كورونا بمستشفى صدر العباسية
للاطمئنان على الرعاية الصحية.. محافظ القاهرة يتابع إجراءات استقبال مصابي كورونا بمستشفى صدر العباسية
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