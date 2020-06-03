للاطمئنان على الرعاية الصحية.. محافظ القاهرة يتابع إجراءات استقبال مصابي كورونا بمستشفى صدر العباسية

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مستشفى صدر العباسية.





جاء ذلك لمتابعة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ومدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية وإجراءات صرفها .





كما تابع المحافظ إجراءات استقبال الحالات المصابة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.

وحرص محافظ القاهرة خلال الجولة على مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وتأكد من توافر مخزون كاف منها .



