روسيا: هيدروكسي كلوروكين وسيلة للوقاية الكيميائية من كورونا





وبموجب التوصيات، يمكن للبالغين إدخال جاما انترفيرون المعاد تجميعها للوقاية الدوائية من فيروس كوفيد 19.





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وجاء في وثيقة وزارة الصحة الروسية "يعتبر هيدروكسي كلوروكين وسيلة للوقاية الكيميائية، ضد الوباء القاتل وإذا لم يكن متاحًا ، يمكن استخدام الميفلوكين"





وفي الوقت الراهن، هناك ما لا يقل عن 6.3 مليون مصاب بـ كورونا كوفيد 19 في جميع أنحاء العالم، بينما وصل عدد الوفيات عالميا إلى 380،000، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.





ولا تزال الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا مع أكثر من 1.8 مليون حالة ، في حين أن البرازيل هي التالية مع إصابة 555،000 على الأقل.





في حين أن عدد المصابين لا يزال في ارتفاع على مستوى العالم ، فقد أبلغت العديد من الدول الأوروبية بالفعل عن انخفاض كبير في عدد الحالات الجديدة وخففت بعض القيود المفروضة وسط الوباء.





وقالت سلطات المملكة المتحدة إنها سترفع بعض القيود "بحذر" ، بينما أعلنت إسبانيا وإيطاليا إلغاء عمليات الإغلاق وتعززان صناعة السياحة بانتظار أول دفعة من السائحين تأتي هذا الصيف بعد الحجر الصحي وحظر السفر في دول أخرى