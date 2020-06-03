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الصحة: هيدروكسي كلوروكين أثبت فعاليته في علاج الحالات البسيطة والمتوسطة.. فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:32 ص
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة، إن دواء هيدروكسي كلوروكين متواجد في بروتوكول علاج فيروس كورونا في مصر .

وأضاف مصطفى غنيمة  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"   جميع دول العالم تعمل على ابحاث علمية فيما يتعلق ببروتوكول العلاج وتم تشكيل لجنة علمية من وزارة الصحة تتواصل مع منظمة الصحة العالمية للتعرف على معلومات بروتوكولات العلاج عالميا".

وتابع مصطفى غنيمة:" هيدروكسي يستعمل للحالات البسيطة والمتوسطة فقط لا غير وله محاذير معينة عند استعماله واثبت فاعلية في الحالات البسيطة والمتوسطة".

واكمل :" الأصحاء ليسوا في حاجة إلى الفيتامينات ومن يحتاج الحصول على الفيتامينات هم المخالطون للمصابين بفيروس كورونا، ولدينا أكثر من 5000 وحدة ومركز صحي يقوم بتوزيع بروتوكول العلاج  للمخالطين والمصابين المعزولين منزليا ".

وأوضح:"  هناك مواصفات للكمامة القماس وتبدا بعض المصانع في انتاجها، ويتم استعمالها اكثر من مرة"، مؤكدا أن  ارتداء الكمامة  يحد من انتشار فيروس كورونا.
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