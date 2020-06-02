AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة: 50% من إصابات كورونا في محافظة القاهرة.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:56 م
هالة زايد
هالة زايد
Advertisements
هاني حسين
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزيرة الصحة أجرت جولة تفقدية بعدد من مستشفيات القاهرة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن "أكثر من 50% من الإصابات داخل محافظة القاهرة، ووزيرة الصحة تجري جولات تفقدية للاطمئنان إلى سير تقديم الخدمة العلاجية إلى المصابين".

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، "زيارات وزيرة الصحة في محافظات الجمهورية في ظل أزمة فيروس كورونا تستهدف الاطمئنان إلى  توافر الأدوية والمستلزمات الطبية".

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن "وزيرة الصحة توجه رسالة للأطقم الطبية، بأنها متواجدة معهم في أرض المعركة، وتطمئن على خطوط سير المرضى، كما تتأكد من عدم وجود تكدسات في المستشفيات".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، "لدينا توسعات في المستشفيات التي تقدم خدمة علاج مصابي فيروس كروورنا ولدينا 340 مستشفى على مستوى الجمهورية لمنع التكدسات أمام المستشفيات"، مضيفا "وزيرة الصحة تتعرف على أي تحدٍ يواجه الأطقم الطبية وتتابع اتباع إجراءات مكافحة العدوى".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خليك في البيت.. "الأعلى للآثار" عن إضاءة الهرم الأكبر: رسالة شكر لكل من ساهم في حماية صحة المصريين

للوقاية.. صحة النواب: وزيرة الصحة شددت على توفير أدوات الحماية للأطقم الطبية بمستشفيات العزل

وزيرة الصحة تتوجه إلى الإسكندرية في جولة تفقدية لعدد من مستشفيات الحميات والصدر

376 مستشفى لاستقبال المصابين.. وزيرة الصحة: 5400 وحدة صحية و1000قافلة طبية بالمحافظات لتوزيع حقائب الأدوية على المخالطين لحالات كورونا

ناشدت المتعافين التبرع بالبلازما.. وزيرة الصحة: بدء توزيع حقائب المستلزمات على المخالطين في المنازل

وزيرة الصحة: تحويل المرضى غير المصابين بكورونا من مستشفى المطرية إلى معهد ناصر

ترشيحاتنا

تحرش رياضي.. مرتضى منصور يرد على بيان الأهلي عبر قناة الزمالك

وزير الطيران: تخفيض أسعار تذاكر الرحلات داخليا وخارجيا.. فيديو

الزمالك على بعد خطوة من التعاقد مع مهاجم سبورتنج لشبونة السابق.. فيديو

شاهد.. أحمد موسى يقدم التحية لـ تركي آل الشيخ على الهواء

مجلس الأهلي ينتصر لمبادئه .. والزمالك يتهمه بالتحرش الرياضي .. وآل الشيخ يرد

سهل وسريع.. علاج منزلي للزكام بدون أدوية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكزس تعلن موعد الكشف عن IS الفاخرة.. صور

لـ الشعر والبشرة.. فوائد لن تتوقعها عند استخدام زيت الجوجوبا

سهل وسريع.. علاج منزلي للزكام بدون أدوية