الصحة: 50% من إصابات كورونا في محافظة القاهرة.. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزيرة الصحة أجرت جولة تفقدية بعدد من مستشفيات القاهرة.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن "أ كثر من 50% من الإصابات داخل محافظة القاهرة، ووزيرة الصحة تجري جولات تفقدية للاطمئنان إلى سير تقديم الخدمة العلاجية إلى المصابين".





وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، "زيارات وزيرة الصحة في محافظات الجمهورية في ظل أزمة فيروس كورونا تستهدف إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية". المتحدث باسم وزارة الصحة،الاطمئنان





وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن "وزيرة الصحة توجه رسالة للأطقم الطبية، بأنها متواجدة معهم في أرض المعركة، وتطمئن على خطوط سير المرضى، كما تتأ كد من عدم وجود تكدسات في المستشفيات".





وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، " لدينا توسعات في المستشفيات التي تقدم خدمة علاج مصابي فيروس كروورنا ولدينا 340 مستشفى على مستوى الجمهورية لمنع التكدسات أمام المستشفيات"، مضيفا " وزيرة الصحة تتعرف على أي تحدٍ يواجه الأطقم الطبية وتتابع اتباع إجراءات مكافحة العدوى".



